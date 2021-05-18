國發會主委龔明鑫18日指出，依國發會評估，疫情衝擊消費雖會降低今年經濟成長0.53個百分點，但政府加碼2,100億可以提升0.9個百分點，只要我們保住生產，以目前訂單每月成長逾三成而言，今年經濟成長率依舊可以保五。

國發會召開「全力保障台灣製造、產業防疫措施說明會」，由龔明鑫、政院發言人羅秉成共同主持，龔明鑫表示，疫情升溫對今年經濟的影響會出現消費、投資及生產這三方面，但在政府加碼特別預算紓困後，疫情對整體經濟的影響微乎其微。

他表示，重點在於要保住生產，政府有責任協助業者防疫以讓生產活動順利進行，以目前每月外銷訂單成長皆逾三成看來，只要能固守生產，今年經濟成長應可保五（主計總處估5.1％）。

如何協助企業防疫呢？龔明鑫說，政府去年已編訂《持續營運指引》建議企業：（一）工作區塊化、人員分組工作（二）訂定健康監測管理及通報機制（三）一旦出現確診案例要規劃替代方案。面對疫情升溫，政府將強化與企業的防疫應變小組聯繫、協助企業建立人流管理機制及外籍移工的分流規劃。

與會的經濟部工業局主秘周崇斌表示，雖然疫情升溫，經詢問廠商，迄今業者訂單仍舊穩定，由於台灣許多製造業，特別是半導體業生產模組化、人員分流已行之有年，這個生產方式足以降低疫情帶來的風險，經濟部也將協助中小企業因應這一波疫情，提供必要的輔導。

(工商 )