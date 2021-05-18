「小嘉玲」吳以涵今起在家線上上課。（吳以涵媽媽提供）

葉小毅日前與經紀人一起為工作治裝時已經口罩不離身。（達騰娛樂提供）

就讀高中與國中的小小彬與迷你彬也都停課在家線上上課。（溫兆宇提供）

因應疫情升溫、避免群聚，繼雙北市18日起高中以下學校、幼兒園、托嬰中心等全面停課，教育部長潘文忠今也宣布19日起至5月28日全台各級學校停課，改採居家線上教學。以《俗女養成記》「小嘉玲」暴紅的13歲童星吳以涵正就讀國一，身為「時間管理大師」的她不擔心整天待在家無聊，她說自己一向很會安排，有很多事情可以做，不會讓自己浪費時間。

吳以涵說，「在家可以做很多事，除了課程準備，還可以自己超前進度先往後一直讀，最近也接了一部鬼片，剛好在家裡可以好好做角色功課。我有很多事情可以做，不會讓自己無聊，可以想出自己可以做的很多事，才不會浪費時間」。住新北市的她說學校「停課不停學」，18日是第一天，學校讓他們先進行課程準備以及3種視訊教學的相關測試，19日開始才會正式以視訊線上上課。

她坦言停課第一天在家裡用電腦試著視訊上課，因為還很新鮮所以有一點點期待和興奮，但她猜想自己應該3天以後就會開始懷念在學校和同學一起上課的日子，「還是跟老師、同學在學校一起面對面上課比較好」。而她與家人出門採買民生用品時，除了口罩絕對不會拿下來，也一定會不斷提醒噴酒精消毒、回家勤洗手，「我們去買東西時都空了，超多人，超恐怖的！」

就讀華岡藝校戲劇科一年級的小小彬，平常每天都要早上5點就起床，5點半趕搭社區接駁公車去搭捷運，再到台北車站轉乘公車到學校，花在交通上的時間很長，在疫情期間也增加更多隱憂，停課讓爸爸溫兆宇（小彬彬）鬆了一口氣，也讓他每天省去很多通勤時間。就讀國中的迷你彬本來因為棒球隊住校，昨天爸爸也去幫他把家當帶回家、順便清洗消毒，不過因為學校也是要視訊上課，溫兆宇說：「早上看他準時8點就在手機前面，邊吃早餐邊聽老師講課。」

讀小六的童星葉小毅，因為家住桃園市中壢區，原本還沒有宣布停課，小毅媽媽之前就擔心疫情，要幫他請一個禮拜的假，但葉小毅因為快畢業考了，所以堅持不要請假，今臨時知道要停課，學校還來不及因應線上上課，至於畢業考只能先延期。葉小毅說，前陣子學校只上半天，下午在家自習，他在家自習的時間，除了維持老師安排好的課程外，剩餘的時間就在房間打遊戲或睡覺，或是練習經紀人給他的台語功課，晚上就看一些課外書籍，增加知識、陶冶性情，提升內涵，「多看一些書籍，整個人氣質談吐都會變得不一樣，且書看多了才會有自己的想法和見解。譬如說：我要如何果斷抓住屬於我的機遇？」

(中時 )