疫情持續升溫，全台各地採檢站湧入大量人潮，未避免群聚、確保量能充足，基隆市政府今天下午舉行防疫醫療整備會議，要求醫院超前部署，清空病床、提升收治能量。

基隆市長林右昌今天與基隆長庚醫院、三軍總醫院基隆分院、部立基隆醫院、礦工醫院、市立醫院開會，並整備醫療。

林右昌表示，有鑑於雙北、彰化縣大量篩檢狀況，除針對篩檢情形進行檢討外，也要求本市採檢站和急診室區隔分流，保持一定距離，避免採檢人潮擠爆急診室，影響緊急救援工作，也要求各院落實醫院清零計畫，對收治病人全面篩檢，醫護人員進行健康監測與定期篩檢，確實守住基隆醫護、醫療防線。

林右昌指出，他要求部基與三總基隆分院清空病床，擴大提升收治能量，並超前部署，要各院A1醫護人員與基層診所醫師，全面施打疫苗，他認為，這是共同守護醫療人力的責任而不是權利，藉此檢視醫療物資，確保量能充足。

此外，外界不斷有聲音要求基隆某些地區需要封閉等訊息，對此，林右昌回應說，民眾生活需要很多機制配合，大家要採買、飲食等，還有很多民生需求，整個城市的基本運作必須維持，若全部都封，大家的基本生活將無法正常進行。

林右昌強調，當前還是要加強相關防疫工作，需要大家配合，如果只想著自己方便，那壓力就會比較大，也再次呼籲市民一起做好防疫工作、守護基隆。

(中時 )