本土疫情升溫，疫情指揮中心日前宣布，台北市、新北市疫情警戒升為第三級，民眾進出賣場、商店等公共場所必須實施實聯制，不過實聯制系統不統一造成亂象，且民眾有個資外洩的疑慮，行政院將在明天發表「簡訊實聯制」系統，由政委兼發言人羅秉成主持，數位政務委員唐鳳將會詳細說明「簡訊實聯制」細節。

因應防疫升級，店家陸續啟用實聯制，有的店家提供手寫個人資訊，有些店家則是只提供QR code掃碼，讓不擅使用手機的老人家叫苦連天，甚至有人擔憂店家各自使用的實聯制，是否有個資外洩的疑慮。

對此，行政院明天將發表「簡訊實聯制」，政院官員表示，有鑑於民眾現在進出公共場所需求，依規定必須實聯制，為減少接觸，並簡化及加快實聯制登記過程，政府已開發簡訊系統，用科技方法防疫。

該官員表示，現行部分商家仍採用手寫的實聯制，增加接觸風險，未來簡訊實聯制上路後，可以避免接觸，如果一旦發現確診者，就可以透過該系統追查逐跡，可以更容易及快速掌握相關接觸者，避免成為防疫破口。

政院官員強調，該簡訊實聯制系統採自願制，不強迫各業者必須採用，也不會作為查緝假訊息使用；若尚未開方實聯制系統的業者，鼓勵可以多加利用，方便省時用快速。至於相關操作細節及使用方式，唐鳳明天將會親自逐一說明。

(中時 )