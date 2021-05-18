亞蔬世界蔬菜中心育種的抗多種病毒南瓜「種苗亞蔬3號」。（劉秀芬攝）

亞蔬於園區栽種了155個南美洲種原的南瓜品系，讓參訪者實地觀察不同種源的生長特色。（劉秀芬攝）

新冠病毒肆虐全球，而在植物界中，黃化捲葉病毒可比是番茄的新冠病毒，危害重、傳播快、變異快，亞蔬世界蔬菜中心18日舉行蔬菜育種研究田間觀摩會，發布1年來新研究成果，包括抗黃化捲葉病毒病的濃綠肩大果番茄，以及抗多種病毒的新品種「種苗亞蔬三號」南瓜，不少種苗公司都派人前往觀摩。

有鑑於黃化捲葉病毒對番茄植株造成的影響，不少單位都進行相關研究，亞蔬此次發表的8個具黃化捲葉病毒病抗病性的濃綠肩大果番茄品系，結合多重抗病基因，已是第9代品種，平均果重可達150至180克。

番茄育種研究人員許芸喆說，亞蔬育種的目標是要結合多重抗病性、提高營養成分及產量，而且降低農藥使用，達到友善環境及增加農民收益之目的，除了對抗黃化捲葉病毒，亞蔬也在進行褪綠病毒病的相關研究。

亞蔬同時也發表了新品種「種苗亞蔬3號」南瓜，相較前一代可抗矮南瓜黃化嵌紋病毒、胡瓜嵌紋病毒的「花蓮亞蔬2號-友旺」，又多了木瓜輪點病毒西瓜系統的抗病性。

南瓜育種研究人員程新珺表示，「種苗亞蔬3號」是雜交一代新品種小果型南瓜，植株蔓性、生長勢強、產量高，果種1.4到1.9公斤，果皮橙黃色、耐儲存，每公頃產量可達80至100公噸。

亞蔬每年的新品種田間觀摩會，是農業學者專家、業界的取經重點，今年因為疫情嚴峻，不少北部團體取消觀摩，中南部地區還是有30多位相關人士參加。

除了抗病毒新品系發表，亞蔬於園區也栽種了155個南美洲種原的南瓜品系，讓參訪者實地觀察不同品系的生長特色。種苗業者表示，業者自己也會研發抗病毒性新品系，或是針對不同市場培育新品系，如果亞蔬的品系表現良好，南美洲品系有值得培育的特性，都會考慮申請。

(中時 )