醫師陳志金呼籲，保護長輩，勿將小孩送到阿公阿嬤家。（截自Icu醫生陳志金臉書）

指揮中心18日下午臨時宣布，全國各級學校及公私立幼兒園停課至28日，頓時全台阿公阿嬤電話響起，紛紛接到兒子、媳婦求援電話。對此，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書呼籲，請勿將小孩送到阿公阿嬤家，因為人口流動將造成更大流行，且老人家扺抗力差，一旦感染容易變成重症。

國內疫情嚴峻，今天（18日）新增240例本土確診，2例死亡個案，中央疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上表示，這一波疫情造成37位學生確診，包括大專院校有16名學生染疫、高中4人、國中6人、小學7人、幼兒園4人，疫情已擴散至校園，宣布全國各級學校停課。

教育部長潘文忠也宣布，5月19日到28日，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構亦同時配合停課，讓所有學生在家學習。

消息公布後，頓時全台阿公阿嬤電話響起，紛紛接到兒子、媳婦求援電話。不過，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書呼籲，千萬別這樣做。陳志金指出，「人口大量流動，將會造成更大的流行；老人家扺抗力差，感染易造成重症。的確很難做到，但是，還是要提醒，以免發生遺憾」。

對此許多網友紛紛回應：「父母沒停班，一定很多人需要送的」、「我也不想給長輩顧孫子、問題是我和先生都是第一線人員，我們誰請假，都會害到同事們加班啊！」、「剛剛在新聞上看到好幾個小朋友都是小六哥哥姊姊帶小四小三的弟弟弟妹妹們獨自坐高鐵南下找阿公阿媽」。

「已經很多送往高雄了，可以先讓雙北封城嗎，不要再往南送了」、「家裡一個警消/一個醫護，根本沒辦法請假。真的只能拜託阿公阿嬤」、還有人說「認同，但實際上很難啊！已經很多住中南部的爺爺奶奶被動員，必須北上支援雙薪家庭的家長照顧孫子了～」、「所以我在高雄這幾天看到白髮年長者要北上是要上去支援膩，偏偏是很愛脫口罩說話長輩，我們攤販狂噴消毒」。

(中時新聞網)