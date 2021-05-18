時代力量立委王婉諭。（資料照片）

由於台灣疫情轉趨嚴重，而軍隊中寢室內往往容納人數眾多，時代力量立委王婉諭今（18）日指出，對於軍方營區寢室如何防疫，國防部的回覆是「會間隔床位1.5公尺，如果沒辦法就要求戴口罩睡覺」。

時代力量立委王婉諭在臉書指出，因為照表操課的關係，役男們根本無法好好戴口罩，用餐時間也都仍以共餐模式，非常容易導致傳播風險，更不用說國軍狹小的睡覺空間，床位間隔非常接近的情況，要如何避免傳播？更不用說，在疫調能量不足的情形下，現在根本沒辦法把所有人都匡列進來。

對於質疑，王婉諭說，國防部的回應是，會間隔床位1.5公尺，如果沒辦法就要求戴口罩睡覺；國軍若確診怎麼辦？國防部回覆，會把密切接觸者關在一起自主管理，再請CDC篩檢，但無法確保一人一室。

王婉諭鄭重呼籲軍方，正視部隊防疫措施，不要讓保衛國家的軍人們，反而成為防疫破口。

(中時新聞網)