全台疫情大爆發，其中台北萬華區成了重災區，住在當地的網紅愛莉莎莎，就透露17日晚餐想叫個外送，結果沒有人敢送萬華，好不容易等到勇士出現，竟還差點發生悲劇，所幸最後還是有順利拿到餐點，讓她直呼「我要抱著感恩的心吃」。

愛莉莎莎17日在IG限時動態發文，表示最近都沒有出門心情很悶，想問同住萬華的網友生活方式是否有什麼變化？而她自己最有感的就是用餐方式，接著她透露因為太想念某餐廳的食物味道，當晚便透過LaLaMove訂了餐盒，結果竟沒有人敢送萬華，「我等超久～。」

愛莉莎莎分享這幾天沒出門的心情。（圖／翻攝自IG）

愛莉莎莎透露外送沒人敢送萬華，所幸最後等到勇士出現。（圖／翻攝自IG）

最後，終於讓愛莉莎莎等到一位勇士肯送餐，讓她相當期待，沒想到餐點送達她家後，竟被別的住戶拿錯，幸好她後來請警衛用監視器幫她找回來，讓她忍不住感嘆：「真的超級得來不易的一頓飯，我要抱著感恩的心吃」。

愛莉莎莎去年用貸款買下北市萬華一間10坪小套房，萬華區疫情剛爆發時，她曾失言把萬華稱為「毒窟」，引發網友不滿砲轟，後來她趕緊修改成「疫情急速升溫」的萬華，企圖平息眾怒，而她事後也提到平時的萬華是個很好玩的地方，就算現在要她重新選擇，仍會定居在萬華，但最近真的太危險了，「希望大家近期不要過來！」

(中時新聞網)