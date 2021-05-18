新冠肺炎疫情持續延燒，國人紛紛繃緊神經，但有家長爆料，在疫情嚴重當下，高雄鳳山步兵學校到昨晚還是40人一間寢室睡覺，國防部雖回應各單位有做好防疫，但共用一間寢室一起睡覺、刷牙、洗臉，防疫漏洞太大，擔憂家人會在軍中染疫，希望軍方能夠想出辦法改善解決。

鳳山步訓部政戰主任蔣祿宏表示，部隊人員雖多，但軍方一切作息都有依照中央防疫規定，不僅每天消毒外，任何活動都有擴散人群之間距離，包含洗澡有間隔，及吃飯有隔板等日常作息都有隔間，睡覺也有間隔距離，避免發生群聚感染。

不過，家屬仍有疑慮，認為軍中團體生活有感染新冠肺炎風險，有家長表示，雖然家人說，在軍中就寢時有戴上口罩，但人數太多，戴上口罩也難避免感染疑慮，軍方應該想辦法只讓2人同寢一間，最多4人，若做不到，應該先讓軍人返家，待疫情穩定後再回部隊。

針對家屬疑慮，軍方回應，將請示國防部由上級單位來發言。

(中時 )