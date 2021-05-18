韓國人氣女星華莎是女團MAMAMOO成員之一，除了有獨特音色和實力派唱功，在實境秀節目中率真又不造作的表現，讓她獲得大票粉絲喜愛；華莎平時的穿搭品味相當出眾，經常引起模仿風潮，近日她分享一系列時尚性感照，比基尼搭牛仔熱褲，意外炸出若隱若現的乳溝，火辣又不失時尚感，讓網友大飽眼福。

華莎經常透過IG分享工作美照，也不吝嗇展現私下生活的她，所以光是IG就有超過609萬粉絲訂閱追蹤；今（18）日她PO出多張替精品拍的照片，上半身穿著比基尼再罩著透膚襯衫，下半身搭配牛仔短褲，穿搭品味還是如往常時尚。

近日華莎分享一系列時尚性感照，比基尼搭牛仔熱褲，意外炸出若隱若現的乳溝，火辣又不失時尚感。(圖/ 摘自華莎IG)

多張照片中，華沙擺出各種姿勢，無論紮頭髮還是拿著拍立得相機作勢拍照，都很難讓人不注意到她穠纖合度的好身材，其中一張照更小露香肩還炸出深深的乳溝，還有誘人的小蠻腰，超有料身材藏不住，讓粉絲眼睛根本忙不過來，不知道到底該看哪裡才好。

她PO文短短幾個小時，就有幾十萬粉絲按讚留言討論，說她是時尚話題女王也不為過，「我的天啊！這身材太辣了吧」、「我的女王」、「隨便一個動作就氣場十足」、「每一張照片都超有感」。

(中時新聞網)