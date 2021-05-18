近來影視產併購動作頻頻，先是Verizon Media由阿波羅基金50億美元收購、AT&T與Discovery宣布兩家公司媒體事業將合併成為新上市企業，還有傳聞亞馬遜要洽購米高梅。現在又傳出環球音樂也要被出售持股。

法國媒體巨頭維旺迪週二表示，在2021年9月底之前，該集團可能會出售另外10％的環球音樂（包括Lady Gaga、小賈斯汀、泰勒·斯威夫特和肯卓克·拉瑪等巨星都在旗下）的持股。

維旺迪此前表示正在「分析向美國投資者出售10％『環球音樂集團』股份的機會，或者發起至少5％至10％環球音樂的公開發行股分。」

包括大陸科技巨頭騰訊已經擁有環球音樂20％的股份，而維旺迪保留了80％的所有權。這家法國集團上週確認了計劃於今年秋天在阿姆斯特丹上市環球音樂的舉動，此舉將把其60％的股本分配給現有投資者。

隨著音樂行業通過流媒體服務獲得強勁的收入增長，維旺迪有望從上市中獲利，其對環球音樂的估值為330億歐元（400億美元）。

(中時新聞網)