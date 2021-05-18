今年2月底才因為美國經濟迎來10年期美債殖利率陡升，引發高通膨來臨的疑慮，美股一度大幅修正，隨著上周迎來美國4月消費者物價指數(CPI)以及生產者物價指數(PPI)大幅度增長，以及月底美國聯準會(Fed)實際調控貨幣政策的觀察指標：個人消費支出物價指數(PCE)，市場預料迎來大幅增長，甚至超過Fed所能忍受的水位。對沖基金 Satori Fund 創辦人 Dan Niles指出，只要Fed一旦做出動作，美股將再崩跌20%。

據Yahoo Finance報導，Dan Niles在受訪提及，通膨數據將超乎預期，加上全球部分央行已經取消寬鬆政策，這可能逼得Fed提前調整貨幣政策。Fed目前仍維持每個月1200億美元的購債計畫，藉此支持企業營運恢復正常水位，以實現就業市場恢復到疫情前為目標，Fed主席鮑爾 (Jerome Powell)曾表示，可能會有短暫的高通膨現象，但長期來看，美國經濟要恢復到疫情前，需要很多支持，目前Fed沒有緊縮貨幣政策的理由。

Dan Niles認為，若是食品價格、能源價格甚至是房價上揚，Fed將被迫做出抉擇，並認為Fed將在夏季緊縮購債計畫規模。

Niles 說道，若是食品價格、能源價格、住房價格持續上漲，Fed 將別無選擇。他預期，Fed 可能會在今年夏天暗示放緩每月 1200 億美元的購債速度，可能讓美股迎來大幅回檔。根據美國勞工部統計局數據顯示， 4月CPI年增達4.2％，遠遠超過市場預估的3.6％，主要跟去年基期低、能源與原物料價格勁揚有關。月增達0.8％，預期為0.2％。

扣除食品和能源價格的波動，核心CPI較2020年年增3％，月增達0.9％

Dan Niles指出，目前10 年期美債平衡通膨率(為美國同天期公債與抗通膨債券（TIPS）殖利率差)，來到2013 年來的新高，主要是美債殖利率上揚推升，這可能讓美股出現10% 到 20% 的修正。

(中時新聞網)