受新冠疫情影響，導致台灣高鐵（2633）近期運量銳減，公司18日表示，經審慎評估疫情變化及旅客需求，決定自5月21日至6月10日實施短期班表，由原每周1,016班次調減至845班次，仍維持超過8成運能，各車站全時段每小時至少維持南下、北上各1至3班次旅運服務，以滿足旅客基本需求。

台灣高鐵強調，自今年5月本土病例爆發以來，民眾響應政府呼籲，紛紛取消非必要的外出行程，導致高鐵運量大幅下滑；經審慎評估、通盤權衡市場供需，決定務實調整營運資源，以落實公司治理，敬請旅客體諒相關措施，並配合調整行程。

台灣高鐵表示，餘裕人力將投入加強防疫工作、設備維護檢修及人員教育訓練，期望疫情趨緩後，持續為旅客提供更加優質、安全的高鐵旅運服務。

因應短期班表（5/21～6/10）實施期間取消部分車次，台灣高鐵將針對購買遭取消車次之車票且有留下聯絡方式的旅客，主動透過電子郵件或簡訊發布通知，並依旅客需求協助辦理退票或改訂其他車次。若旅客未及於乘車前改訂其他車次，站務人員將於現場協助退換票或改搭當日最近車次繼續行程。

此外，高鐵公司也將積極透過T-Express手機App簡訊推播、企業網站、車廂跑馬燈、高鐵TGo會員eDM以及車站張貼海報等方式，主動與旅客溝通各項配合防疫最新營運服務調整訊息，敬請旅客留意相關訊息。

台灣高鐵提醒，自即日起至6月8日止，各車次實施全車對號座，公司將密切觀察疫情變化，並配合政府最新防疫政策進行滾動式檢討，於6月初公告6月9日以後相關營運服務規劃，儘速對外公告。

(工商 )