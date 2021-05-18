台達化（1309）受惠家電、宅經濟發酵，ABS、PS報價屢屢攀高，首季淨利年增238％，EPS 1.42元。台達化表示，ABS價差已有回升，GPS、EPS價差也約有200美元，而大陸新產多集中在下半年、甚至明年，影響不會是全面性的，整體營運正向看待，將貫徹首季產銷極大化效益能量，惟疫情多變，仍須謹慎因應。

此外，配合集團大陸古雷一貫投資陸續，台達化將利用其中SM布局的原料支援，啟動大陸EPS擴產計畫。有鑑大陸福建、珠東、浙南、江西等目標耕耘市場年需求約50～60萬噸，台達化一期年產20萬噸EPS新廠預計2023年第四季完工投產；二期年產能規模約10萬噸。

台達化大陸中山廠EPS 18萬噸；台灣前鎮廠EPS 6萬噸、GPS／IPS10萬噸，林園廠ABS／SAN12萬噸，至於曲面印刷、玻璃棉各為年產20萬JIG及1萬噸。

台達化第一季力促產銷極大化，首季營收45.36億元，年增53.3％，毛利率18％，年成長達8個百分點，獲利翻倍躍進，達4.88億元。3月、4月因SM價格上漲，對ABS、PS還是有拉升作用，有助利差空間持穩走堅。

台達化認為，今年ABS新增產能有125萬噸，其中110頓集中在第三季、第四季，PS則是有200萬噸新產能、EPS預計也有150萬噸新產能，但是都集中在下半年，甚至到明年，所以對今年衝擊不是全面性的。

面對印度疫情加劇，台達化指出，因在印度比例仍相對小，市場還處於開發階段，影響不會很大；至於台灣疫情，將會依照政府要求執行，現在辦公室已進行分流，假設未來增強到第四級，工廠也會在依照政府規定下，也讓衝擊降到最低。

(工商 )