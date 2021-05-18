台中市西屯區美容養生業者，防疫期間竟違規營業，警方登門稽查。（民眾提供／盧金足台中傳真）

因應疫情嚴峻，台中市府配合中央公告，指壓按摩場所即日起暫停營業，降低社區感染風險，台中市西屯區文心路一家美容養生業者，竟違規營業，冷氣、燈光還開著，警方登門稽查，發現確實還有客人，立即移送衛生局處理，市府強調，不定期至指壓按摩場所稽查，違者依《傳染病防治法》最高可裁罰30萬元，防疫視同作戰，希望市民、業者與市府並肩作戰，全力防堵疫情擴散。

台中市警察局第六分局今日下午4時30分發現西屯區文心路一家美容養生館，雖然大門關閉，並有貼上防疫期間停止營業公告，但是冷氣開著，燈光明亮，懷疑可能還在營業，違反台中市府配合中央公告，強制要求全市指壓按摩場所暫停營業的規定。

警方強調，為避免出現防疫破口，發現仍有不肖業者竟私自營業，請業者配合開門進入，發現店內未遵守規定仍在營業，立即蒐證函請主管機關裁罰。

衛生局強調，考量指壓按摩場所是密閉空間，且服務過程為近距離接觸，無法保持社交距離，危險性相對高，市府配合中央公告，台中從事指壓按摩場所暫停營業，防止新冠肺炎疫情蔓延。

(中時 )