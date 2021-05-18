（取自王伯輝臉書）

日月潭水位不斷降低，明潭抽蓄水力發電廠早在4月初最低發電取水位，僅剩9公尺。而前核四廠長王伯輝在臉書指出，他朋友除收到分區停電警訊通知外，還收到明潭水庫放水通知！他憂心，一個政策的錯誤，導致一個星期輪流停電二次的台灣奇蹟！這樣，誰敢再來投資下一個「護國神山」！

王伯輝指出，明潭抽蓄機組係以日月潭為上池，明潭水庫為下池。落差達380公尺，共裝置六部水輪機及發電機，利用上，下池間的位能差帶動發電機，當正轉時，可帶動發電機發電；反轉時，又可將下池的庫水抽回上池蓄存，故可配合電力負載需求。六部機組，每部機組容量為26萬7千瓩，總共裝置容量達160.2萬瓩。

而為了支援5月17日的用電需求，不得不滿載運轉，然至晚上8時左右，雖滿載運轉仍無法満足系統負載之要求，故於5月17日20:00開始計劃性的放水！

但水資源很寶貴，除非颱風期的調節或緊急需要，明潭下池放水的機會很少！昨天（5月17日）晚上，明潭下池放水，應該是電力公司不得不的緊急措施之一！

王伯輝解讀昨天晚上的狀況，「電力公司總公司，大概認為，反正社會上罵定了，快放水，讓抽蓄可以繼續發電最重要。」因為實際在抽蓄發電工作的人，認為放太多對抽蓄電廠並不好，尤其在枯水期補充水源必須靠老天保佑！

王伯輝強調，一個政策的錯誤，導致一個星期輪流停電二次的台灣奇蹟！這樣，誰敢再來投資下一個「護國神山」！

(中時新聞網)