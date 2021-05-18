本土疫情升溫，高等法院有法警快篩呈陽性反應，經衛生單位通知後，已進行隔離；新北地院今緊急通知，院內3位法警曾與該名確診法警聚餐，目前已實施自主隔離，新北地院也再度大消毒。

據了解，該名確診法警近2周有在高院值班，負責人犯戒護及押解，除了同庭的法官、書記官及錄事等人眾多，高院也在全面清查。新北地院表示，今日上午接獲通知，指確診高院法警有與院內3位法警聚餐，已立刻通知法警隔離，進行健康管理，正等待快篩結果，院內法警室等區域也將立即消毒。

(中時 )