高院法警快篩呈現陽性 新北院3法警曾聚餐自主隔離 20:142021/05/18 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高院法警快篩呈陽性，新北地院3法警曾與對方聚餐，遭通知隔離，法院也緊急做消毒作業。（新北地院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情升溫，高等法院有法警快篩呈陽性反應，經衛生單位通知後，已進行隔離；新北地院今緊急通知，院內3位法警曾與該名確診法警聚餐，目前已實施自主隔離，新北地院也再度大消毒。 據了解，該名確診法警近2周有在高院值班，負責人犯戒護及押解，除了同庭的法官、書記官及錄事等人眾多，高院也在全面清查。新北地院表示，今日上午接獲通知，指確診高院法警有與院內3位法警聚餐，已立刻通知法警隔離，進行健康管理，正等待快篩結果，院內法警室等區域也將立即消毒。 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #法警 #高院 #快篩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 《熱門族群》短線漲多 防疫股熄火 12:172021/05/18 財經 獨／新北海山分局傳員警有症狀 4人採檢結果出爐 12:132021/05/18 社會 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 社會熱門新聞 萬華阿公店小姐竄逃中南部 進軍小吃部恐成南北串連傳播鏈 - 社會 萬華茶館只喝茶？老司機揭密「敢脫敢玩」大膽作風新勢力 - 社會 【阿公店揭密】玩法型態愈來愈多樣 外配攻佔主要陪酒市場 - 社會 中市議員張耀中之子墜露台亡 一周內痛失兩位至親 - 社會 喊話進軍台灣SWAG 人氣AV女優：大陸掃黃太嚴不敢拍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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