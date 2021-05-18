澳洲央行（RBA）18日公布5月4日的政策會議紀錄顯示，儘管澳洲政府擴大聯邦預算支出，近日也上修經濟成長展望，但RBA仍認為未來幾年通膨升幅恐持續溫吞，可能削弱最快2024年前升息的必要性。RBA寄望經濟在往後幾年內恢復充分就業，這意味失業率須從目前的5.6％降到4％以下。

(工商 )