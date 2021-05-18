澳洲央行：通膨仍溫吞 恐推遲2024年前升息時程 20:082021/05/18 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲央行（RBA）18日公布5月4日的政策會議紀錄顯示，儘管澳洲政府擴大聯邦預算支出，近日也上修經濟成長展望，但RBA仍認為未來幾年通膨升幅恐持續溫吞，可能削弱最快2024年前升息的必要性。RBA寄望經濟在往後幾年內恢復充分就業，這意味失業率須從目前的5.6％降到4％以下。 專家：陸Q2經濟增幅估降至8％ 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 (工商 ) #RBA #澳洲央行 #通膨 #溫吞 #升息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 疫情嚴峻 屏東、澎湖龍舟賽取消 04:102021/05/18 地方新聞 通膨陰影籠罩 美股收低 道瓊下跌54點 05:532021/05/18 國際 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美元、美債息走弱 金價創逾3個月新高 10:522021/05/18 財經 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 疫情升溫又停電 李明依砲轟政府遭網友出征 08:252021/05/18 娛樂 《電子零件》接單滿載 博智Q2看贏Q1 10:352021/05/18 財經 財經熱門新聞 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 關鍵數據燒燙燙 Fed老大撐不住？ 專家：美股夏季恐崩20％ - 財經 緊急喊卡！保險局證實三張保單「疫起停」 - 財經 - 工商 川普貿易戰打3年 專家控美企成輸家 拜登為何遲不推翻？ - 財經 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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