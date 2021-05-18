國內一周兩次停電，引發用戶不滿，台電董事長楊偉甫18日表示，517停電將比照513停電給予電費補償，同時也會檢討輪流停電的組別。

楊偉甫18日在線上記者會回應媒體提問時，由於目前仍有許多機組正在大修當中，短期內無法上線供電，是否有供電不足的情況，楊偉甫說，機組歸隊有一定流程，併網前都必須要經過測試，機組歸隊之後會在運轉維護在最佳狀態，今年氣候特別炎熱、用電暴增，且用電高峰還沒到，希望用戶減少用電共體時艱。

至於停電賠償方面，楊偉甫指出，517停電賠償將比照513停電的方式，當期電費減收5％。至於C區與D區今年已經停電兩次，本來是以一年一輪的方式來訂定，但今年已經兩次，同樣規則必須檢討，近期之內訂出新方式來實施，不會再同一個區域輪流停電。

被問到未來再停電的可能性，楊偉甫說，會謹慎調度並找廠商增加需量反應，希望夜間尖峰能靠抽蓄水力來度過，希望不要再產生限電的狀況。但假設有特殊情況，會提早讓用戶知道，配合調度的準備。

(工商 )