教育部宣布明天起全台停課，家長、學生、老師們都在重新適應和學習如何使用視訊上課和工作，旅美鋼琴家高培馨從去年初美國疫情爆發開始，自行摸索研究如何實行遠端視訊鋼琴課，從初期的不適應，到現在只要帶著器材，不管走到天涯海角，只要和學生對上時間，有網路訊號，都能流暢地上課，她表示，疫情教會她隨遇而安，「防疫第一，健康最重要，在疫情間，我們只能隔著一道螢幕上課，視訊課已是疫情下的必要模式。」

高培馨表示，去年她人在美國華盛頓州貝爾維尤市，疫情爆發時，完全沒有時間思考，該不該轉線上教學，被推上線，只能先做了再說，「一開始以為大概一兩個月暫時上視訊課，沒想到疫情這麼嚴重，持續了這麼久，短時間沒辦法恢復實體課程，我必需要適應，既然要做就要做到最好，現在一年多來完成1800多堂課，完全沒落掉，也沒有耽誤學生進度。」

高培馨畢業於美國琵琶第音樂院音樂藝術博士班鋼琴組，她表示，鋼琴課比其他器樂課要再複雜一些，不能只以單一鏡頭，必須要有多支鏡頭，才能多角度示範和指導學生，目前她已進展到可使用7支鏡頭，確保教學順暢。

高培馨表示，每個人的器材和配備不一，雙方要能對上、互相配合，有不同狀況，但是她已經有一套心得和基本模式，也已寫成手冊，供學生上課前參考。

今年1月在美國，高培馨遇上了66小時大停電，但她不喜歡缺課，為此，她把電鋼琴和器材搬到有供電的旅館上課，從中累積視訊課的實作心得，這些經驗，讓她在今年返台時，在防疫旅館隔離時，也能和美國學生連線上課。

在台灣近期疫情爆發前，高培馨在台也曾有過一段開車環島旅行，她載著電鋼琴和器材到處去，但從來不曾缺課，她表示，在旅店空間遠端上課，隔音大多不錯，不太會吵到別人，但在台北居住期間，由於地狹人稠，有時清晨起床上課，怕吵到鄰居，她就以電鋼琴代替，直到上班時段，她才轉換成鋼琴。

高培馨表示，她已自成一套系統，有如可移動的多媒體辦公室，有專業麥克風、攝影機以及電鋼琴，還可搭配身邊有的直立式鋼琴或平台鋼琴，隨機應變。

現人在澎湖老家的高培馨，則是暫且使用別人淘汰的直立式老鋼琴視訊教學，她表示，作為鋼琴家，很少有人能攜帶自己的樂器到處演奏，曾留學俄國的她，當地音樂院的鋼琴狀態好壞不一，她也頗有心得，「俄國教會我的事，就是不管用的樂器狀態如何，都要有彈出好音樂的能力，這也是我對待專業和教學的態度。」

(中時 )