因應疫情擴散，為降低群聚感染風險，全國各級學校及公私立幼兒園、課後照顧服務中心、補習班，19日起至5月28日停止上課。

停課期間，學生可至南投縣政府教育處網站「停課不停學」線上學習專區學習；並視學生需求，提供弱勢家庭學生平板電腦等線上學習所需設備借用服務，若學校設備不足，可由學校統一窗口專案向教育處提出申請。

南投縣教育處同步直播課程，由6所國小及3所國中的教師，負責公播版線上同步課程，請各校依「學生年級」分流，從一年級至九年級可分別至埔里、南光、草屯、炎峰、南投、漳興國小及南崗、延和和埔里國中等9所學校學校網頁觀看同步課程。

學校教職員工以到校為原則，以確保學校行政業務運作順利；教師線上授課部分，授權由學校評估網路及設備資源，依授課需求，採居家線上課程或其他彈性方式進行，教師差勤人事管理部分，各校依可彈性處理。

學生居家線上學習，由學校老師每天關懷學生居家上課情形，若有疫情等健康問題，請回報教育處，以確實掌握學生身體狀況及學習情形。

停課期間，弱勢學生午餐仍由學校協助購買物資補助，12歲以下或身心障礙學童，無法在家照顧或在家學習，學校仍應提供學生到校學習及用餐。

國中小新生報到，改採線上報到或其他彈性方式報到，全面取消現場報到。若無法線上報到，請家長電話聯繫學校報到，並通訊寄送需檢附資料。

兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構配合停課，所有學生在家學習，若違規讓學生到班，經查屬實將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第16條第3款，裁處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

停止上課期間，教保服務人員、職員以到園為原則。教職員工如有照顧12歲以下子女需求，得申請防疫照顧假，惟不予支薪。幼兒園家長若無法在家照顧，幼兒園仍應安排人力，提供幼生到園學習、照顧和用餐。有關幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心等相關退費標準與規定，詳細訊息請上南投縣政府教育處網站查詢。

(中時 )