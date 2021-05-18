中美重啟貿易談判前夕，美國與歐盟於當地時間17日發表聯合聲明，宣布暫停雙方的關稅戰，重新討論全球產能過剩問題，要求中國等支持「扭曲貿易政策」（trade-distorting policies）的國家負上責任。中國外交部曾表示，中美、中歐貿易本質是互利共贏，應本著平等協商的精神解決分歧。

綜合外媒報導，該聲明由美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和歐盟委員會執行副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis ）發表。當中掀到，歐美在民主和市場經濟等方面有著相似的國家安全利益，可推動更高標準，解決共同關心的議題，要求支持貿易扭曲政策的國家承誓責任。

聲明還指，雙方同意就此問題部署有效的解決方案，包括實施適當的貿易措施，以確保美歐國家的鋼鐵和鋁行業的長期生存能力，並加強民主聯盟。歐盟委員會同日表示，將暫停上調美國商品的報復性關稅。這將使美國波本威士忌、電單車等標誌性商品，免於在下個月被歐盟徵收50％關稅。

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