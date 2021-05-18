世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）主辦單位宣布，預定8月17-20日在新加坡召開的年會取消，理由是旅行前景不明，各國接種疫苗速度不一，加上新冠變種病毒的不確定性，無法舉行類似這樣的大型活動。受到疫情影響，WEF去年宣布年會召開地點由傳統的瑞士達沃斯改到新加坡。

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