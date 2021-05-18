8月世界經濟論壇新加坡年會取消 20:422021/05/18 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）主辦單位宣布，預定8月17-20日在新加坡召開的年會取消，理由是旅行前景不明，各國接種疫苗速度不一，加上新冠變種病毒的不確定性，無法舉行類似這樣的大型活動。受到疫情影響，WEF去年宣布年會召開地點由傳統的瑞士達沃斯改到新加坡。 15架殲-20戰機飛行演練 中共建黨百年將有空中表演 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 (工商 ) #年會 #世界經濟論壇 #WEF #召開 #新加坡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北雙子星開發案環評 險流會 04:102021/05/18 焦點要聞 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 排穩台股、股東會報告 財委會是否取消 今協商 04:102021/05/18 金融．稅務 籲盡快接種建立群體免疫 鍾南山：嚴重變異會影響疫苗效力 12:092021/05/18 兩岸 《國際經濟》達拉斯聯準銀行總裁：2022年首次升息的看法沒有改變 12:342021/05/18 財經 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 大博會持續線上關注 史上歷劫最多的高三生 11:412021/05/18 新消息 科技大廠防疫、節水上發條 04:102021/05/18 財經要聞 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 《經濟》黃金東協將臨 台商大顯身手 10:012021/05/18 財經 財經熱門新聞 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 關鍵數據燒燙燙 Fed老大撐不住？ 專家：美股夏季恐崩20％ - 財經 緊急喊卡！保險局證實三張保單「疫起停」 - 財經 - 工商 川普貿易戰打3年 專家控美企成輸家 拜登為何遲不推翻？ - 財經 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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