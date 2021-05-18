政府擴大支出加疫情降溫 澳洲消費者信心上升 20:322021/05/18 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳盛銀行（ANZ）18日公布最新調查，上周消費者信心上升0.8％，除受到澳洲政府加碼聯邦預算擴大支出的鼓舞，雪梨新冠肺炎確診數未再增加也是其中原因。此外澳洲消費者對他們目前及未來的財務狀況樂觀，購買主要家用品的信心升高6.2％。 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 王道銀行影響力貸款 助中低收入戶翻轉生活 (工商 ) #擴大支出 #消費者信心 #澳洲 #降溫 #澳盛銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 專家：陸Q2經濟增幅估降至8％ 04:102021/05/18 全球財經 看不到的最恐怖 04:102021/05/18 地方新聞 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 《國際經濟》日本GDP慘摔 Q1負5.1％、前財年負4.6％ 10:012021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 高雄防疫加嚴 取消Buffet自助餐 04:102021/05/18 地方新聞 民眾瘋搶物資 高麗菜飆漲3倍 04:102021/05/18 焦點要聞 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 財經熱門新聞 500萬劑莫德納疫苗最快6月來台 - 財經 - 工商 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 一場大殺戮爆2大預兆 謝金河洩外資下一波動作 - 財經 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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