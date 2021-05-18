澳盛銀行（ANZ）18日公布最新調查，上周消費者信心上升0.8％，除受到澳洲政府加碼聯邦預算擴大支出的鼓舞，雪梨新冠肺炎確診數未再增加也是其中原因。此外澳洲消費者對他們目前及未來的財務狀況樂觀，購買主要家用品的信心升高6.2％。

(工商 )