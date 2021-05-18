日本演員石原里美與綾野剛主演日劇《深深地戀愛》近來觀眾口碑漸入佳境，而石原17日第8度擔任「2021 Suntory Dream Match」在東京巨蛋舉行的棒球賽開球嘉賓。34歲的她以亮麗的短髮之姿登場，為開球式帶來驚喜，是她第8次擔任開球。

開球經歷豐富的她一直以「模仿投球」為招牌，今年她模仿的是巨人隊前ACE齋藤雅樹絕技「Side slow」，並接受齋藤本人為她特別訓練，石原學他一開始歪頭，引來全場笑聲，結果卻差強人意，石原隨後發文嚷「真是讓人不服氣啊！

石原發文洩氣地說「我練習了很久，本想讓球不落地，還是沒投好啊！」至今在始球式上模仿過各個投手名將，包括村田兆治「斧頭投法」、野茂英雄「龍捲風投法」等，為球賽帶來不少歡樂。

34歲的她以亮麗的短髮之姿登場，為這次開球她讓讀賣巨人1軍投手教練齋藤雅樹特別訓練，結果石原架勢雖十足卻不滿意自己表現，發文洩氣地說「我練習了很久還是沒投好啊！」不過隨後球員湧上合照，讓她終於露出燦爛笑顏。

(中時 )