新冠肺炎疫情高燒，有士兵家長爆料，高雄鳳山步兵學校仍然維持40人一間寢室睡覺，沒有適當隔離空間，可能造成防疫破口。對此，國防部回應目前統一律定的防疫措施如下：

1.自入營報到開始，本部要求所有人隨時配戴口罩，除就寢、用餐、盥洗期間，其餘時間皆配戴口罩，就算天氣悶熱不便、室內外操課期間，也是口罩不離。

2.就寢的部分，因應建築空間大小不一，駐用30-60床不等，且床與床之間皆用膠膜區隔，避免人與人之間過度接觸，且各兵舍的門口均有放置稀釋酒精供人員隨時使用。

3.用餐方面，以排為單位（50-60人）於連隊中山室用餐，餐盤皆為個人專用，人員進餐廳前會以酒精實施手部消毒；另外除了區分時段用餐，餐桌亦裝設隔板裝置，避免近距離口沫傳染。

4.每日上午8點、下午2點以及晚上7點集合時間，皆會量測體溫，並紀錄備查以即時監控人員狀況。

5.操課時，多以室外操課為主。除了最基本的口罩配戴，人與人之間也保持一公尺以上的距離。

6.盥洗時雖然無法配戴口罩，亦區分時段讓訓員分批盥洗，避免擁擠；另外在浴室及廁所，均提供充足的肥皂或洗手乳供大家使用。

7.每週實施全營區自力消毒、每2週由化學兵部隊至營區用稀釋漂白水消毒，以杜絕病菌滋生。

8.收假時，門口設置體溫量測站嚴管體溫狀況，避免病毒進入營區；入營後填寫防疫自我評估表及休假行止紀錄，以瞭解訓員休假營外活動。

(中時新聞網)