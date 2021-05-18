蔡英文總統就職將滿5周年，由多位兩岸青年學者組成的新智庫「中國海峽研究院」19日將舉行成立大會，並發布「兩岸關係風險指數」的研究報告，該指數結合政治、軍事、經濟、社會、國際等五領域，報告指出，當前兩岸關係風險指數處於史上高位，台獨動作和美國等西方國家的支持，是造成此局面的根本原因。

「兩岸關係風險指數發佈會暨『中國海峽研究院』成立大會」19日將在深圳召開，包括新黨主席吳成典、國民黨青工會總會長陳克威、中華海外聯誼會常務理事黃暢然、中山大學教授汪明生、資深媒體人黃智賢、黎建南、鄭師誠等，將以網路視訊方式向大會致辭。

據主辦方介紹，大會上中國海峽研究院聯合多家機構，基於政治、軍事、經濟、社會和國際等五個領域，共38個指標開發出的「兩岸關係風險指數」將正式發佈。研究報告指出，當前兩岸關係風險指數處於歷史上的高位，而民進黨政府的台獨動作和美國等域外國家的支持，分別是造成這一局面的根本原因和首要外因。

新成立的「中國海峽研究院」是由兩岸各領域的青年學者共同發起成立的綜合性民營智庫，智庫以「數聚海峽，擁抱世界」為理念，理事長為大陸全國青聯常委、海外界別副秘書長雷希穎；研究院以思想彙聚，融通引領，助力復興為使命，以共建兩岸命運共同體為目標，致力於成為既要「出點子」又要「動手幹」的特色化高端智庫。

新黨主席吳成典認為，大陸和台灣雖然一大一小，但兩岸關係的互補性非常強，一定要一起努力讓未來更美好，讓兩岸劍拔弩張的緊張態勢降降溫，攜手合作讓中華民族在世界面前抬頭挺胸。

(旺報 )