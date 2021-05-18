因應國內疫情警戒升級，嘉義市政府宣布自明天19日起至28日止，嘉市的托嬰機構包括托嬰中心、托育家園及居家托育服務，「原則」停止收托。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應國內疫情警戒升級，嘉義市政府宣布自明天19日起至28日止，嘉市的托嬰機構包括托嬰中心、托育家園及居家托育服務，「原則」停止收托，不過因機構人員持續上班，若嬰幼兒在家無人可照顧，托嬰中心、托育家園及居家托育服務仍會提供托育服務。

市府社會處表示，今下午接到衛生福利部指示，由於涉及各縣市地區群聚感染風險不同，托嬰機構及居家托育服務是否停止收托，採尊重地方政府決定，就縣市區域狀況因地制宜，但又又依衛生福利部110年5月17日衛授家字第1100900661號函示，「防疫照顧假」給假規定又需經中央或地方主管機關發布停止收托訊息。

市府為體諒家長照顧及就業壓力，在中央未統一宣布因應措施前，採「原則」停止收托方式辦理，但各托嬰機構及居家托育服務仍提供服務，以滿足不同照顧需求，至於停止收托期間相關退費基準，則依照「嘉義市居家式托育人員及托嬰中心收費項目及退費基準」辦理。

(中時 )