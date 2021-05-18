新冠肺炎本土疫情嚴峻，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌18日前往中央流行疫情指揮中心視察，總統會後發表公開談話指出，國產疫苗高端和聯亞都已進入臨床實驗第二期收尾階段，希望7月底以前供應第一波國產疫苗，同時，政府透過各種管道向國外購買的疫苗也會陸續到位，民眾不用擔心。

有關向國外購買疫苗，駐美代表蕭美琴18日也發文表示，在指揮中心、外交部與駐美代表處的努力下，已經促成和莫德納500萬劑的簽約洽購，並公告年中開始供貨。此外，對於美國總統拜登宣布，將在6月底前釋出2,000萬劑疫苗到海外，也正積極爭取將台灣納入釋出對象，盼能爭取疫苗儘速到位，讓國人渡過難關。

此外，總統呼籲民眾將醫療資源留給重症者，由於確診人數增加，強調政府將啟動加強版集中檢疫所，安置輕症或是無症狀患者，並配置24小時醫護人員，隨時評估患者情況，提供照護服務，擴增醫療收容能量。

行政院官員進一步指出，將優先徵用政府機關、機構目前未使用的訓練中心，並盤點閒置軍營，作為加強版集中檢疫所。官員說，本土個案爆增，部分地方政府受限於救護車或人力不足，出現未能及時將確診者送醫等現象，中央將督促、協助，藉以讓確診者儘早離開社區。

因應國內疫情升溫，蔡英文、蘇貞昌一起替指揮中心同仁加油打氣，並透過視訊了解聯亞、高端兩家國產疫苗廠的研發與量產進度。總統表示，因為疫情變化，最近公費疫苗施打比較踴躍，因此暫停自費疫苗施打預約，但向國外購買的疫苗會陸續到位，國產疫苗研發也在預期進度中。

總統說，去年防疫經驗讓政府清楚了解到，重要防疫物資要有國產化能力，疫情關鍵時刻才能自助與助人，台灣成為全球第二大口罩生產國就是最好的例子，政府會全力支持與協助國產疫苗，也會把關疫苗安全與品質，提供國人足夠保護力，民眾不用太憂慮，她並鼓勵聯亞、高端，繼續努力早日完成臨床實驗，加速產製安全疫苗。

總統說，短期地方若有防疫物資、經費不足時，中央政府也會全力協助，讓台灣度過這次疫情挑戰。

為了將醫療資源留給重症患者，蘇揆也透過臉書表示，大部分感染者症狀輕微，確診者、接觸過確診者別緊張，請先留在家中或自我隔離等待公衛人員通知，因為根據指揮中心指引，大部分感染者症狀輕微，休養後即可自行康復。

(工商 )