中央銀行代財政部標售的300億元20年期公債，最高得標利率0.625％，來到逾一年半新高，較1月標售同天期的0.51％，大幅上揚11.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要因本土疫情升溫，資金投標相對偏保守。

根據央行公布20年期公債標售結果，吸引412億元資金進場搶標，但投標倍數僅1.37倍，低於長期平均水準2倍上下，且為逾一年半以來新低，因此得標利率意外大幅明顯，遠高於市場預估的0.50～0.52％區間。

本期20年新券以銀行業取得61％或183億元最多，其次保險業拿到31％或93億元，證券業有6.67％或20億元，票券業為1.33％或4億元。券商主管指出，本土疫情趨嚴峻，難以確定後續變化如何，偏向儘量保留較多現金部位，直接反應在投標意願偏保守，投標金額倍數明顯下滑。

券商主管認為，後續只要疫情趨於緩和，公債標售利率應會趨於下滑，觀察目前美債殖利率陷於停滯，後續只要通膨未再升溫，在市場閒置金浮濫結構不變下，公債得標利率再大幅攀高機率低。

(工商 )