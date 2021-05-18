全家便利商店實聯制升級，明（19日）起針對會員讓登錄簡化成2個步驟，掃描店外實聯制海報QR Code開啟全家APP，自動帶入店名/店號、姓名、電話等資料，只要填寫同行人數就能快速通關。19日起還有一系列防疫商品和優惠。

19日起因應在家「自煮」推出多項優惠商品，首推以鮮乳、泡麵、飲料、罐頭等商品組合成4款民生用品的「防疫套餐組」，每款499元，約市價7至8折。

5月19日至30日有集章最新活動，會員單筆消費滿200元可集1個章，每章可獲50元購物金，每位會員最多可兌換4個章；為減少消費接觸，5月19日至6月15日使用悠遊付購買「全家」商品滿100元可現折10元；即日起至8月19日，每周四使用悠遊卡購買鮮食同樣享滿100元折10元優惠。

乳、泡麵、飲料、罐頭等商品組合成4款民生用品的「防疫套餐組」，每款499元，約市價7至8折。（全家提供）全家實聯制登錄簡化為2個步驟。（全家提供）

此外，因應防疫需求，雙北地區門市暫停販售自助熟食區商品，特將夯番薯、熱狗、包子、關東煮、馬鈴薯等50款商品，研發推出冷凍、冷藏袋裝商品，讓民眾可方便在家吃，即日起於雙北地區門市販售；同時，還推出CAS盒裝洗選蛋，每盒10顆售價79元，會員可享1000點加價66元選購。

也與外送平台foodpanda合推防疫優惠，於外送平台購買「全家」商品享雙重優惠，包含首次訂購的消費者輸入優惠碼，消費滿200元可折100元；消費滿499元並輸入優惠碼，可享100折扣，每帳號限用10次，相關優惠資訊以外送平台公告為主。

(中時 )