全國學校停課，南投縣政府表示，家長如有照顧12歲以下學童、持有身心障礙證明子女、短期補習班、幼兒園及兒童課後照顧服務中心等教育機構，家長其中一人得請防疫照顧假；家長包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童者，如爺爺、奶奶等。

縣府社會及勞動處表示，防疫照顧假為防疫應變的特別措施，並非公假性質，雇主應配合准予符合條件者給予防疫照顧假，但此特別措施並未強制雇主應付薪資。

此一特別措施是因應停課期間的配套，使有12歲以下等受照顧子女之家長有多一個請假的選項，與各公私部門既有的相關請假規定，如家庭照顧假、事假、特別休假等，並沒有排他或替代的關係。

社會及勞動處也指出，如果雇主不准勞工申請防疫照顧假，視為曠工、強迫勞工以事假或扣發全勤獎金、解僱或給予不利之處分。雇主如扣發全勤獎金，違反勞基法22條工資未全額給付處罰；如強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反《勞基法》第38條或第43條規定，裁罰2萬元至100萬元。民眾若有防疫照顧假等相關勞動權益問題，請洽社會及勞動處勞資關係科專線（049）2246823諮詢。

(中時 )