白羅斯軍方聲稱，北約空軍部隊以後少侵入白羅斯與俄羅斯邊境領空，否則升級後的Su-30戰機將會加以驅逐。

軍事觀察雜誌(Military Watch Magazine)報導，白羅斯軍方第一副參謀長伊戈爾·科羅爾少將(Igor Korol)在5月16日對北約軍事行動發出警告：「.....不幸的是，北約的戰略轟炸機，特別是美國的轟炸機，總是對以例行飛行的名義，在邊境領空徘徊。今年已進行了9次此類飛行，而且我們也注意到，這些所謂的例行飛行中，還有一些是模擬打擊白羅斯和俄羅斯的準軍事演習。」

白羅斯表示，北約偵察機對邊境空域的飛行，曾經發生過一星期多達30次的紀錄。

白羅斯是前蘇聯主體加盟共和國之一，如今也是俄羅斯在歐洲的唯一防衛夥伴，其他的前加盟國都與俄羅斯關係不好。此外，白羅斯也有著歐洲大陸上相當強大的軍隊，也具有自主生產武器的能量。以防空系統來說，白羅斯可以生產新型的山毛櫸3型防空飛彈(BuK-MBK3)，也具有升級戰機與改良的能力，比如孟加拉、越南、安哥拉、敘利亞的戰機，有一部分是由白羅斯的軍事集團公司所升級的。

隨著俄羅斯與北約日益緊張，做為俄羅斯攻守同盟的白羅斯，他們在近幾年也獲得新的一批俄國新式裝備，包括9K720「伊斯坎德爾」短程彈道飛彈(北約稱為SS-X-26「石頭」Stone)、以及S-400、S-300防空系統，還有MiG-29改良版戰鬥機。而新購得的戰機就是此篇報導提到的Su-30SM重型戰鬥機。

Sukhoi Su-30 SM Multirole Fighter : ONE OF THE BEST

Su-30SM，北約稱為「側衛C」(Flanker-C)，具有空防攔截與對地攻擊的多功能性，是側衛家族當中，相當受歡迎的一款。同時龐大的體積，使它具有極長的航程，在歐洲國家戰機當中無出其右。別看它體積大，優秀的氣動力外型搭配強大的引擎推力，使它也具有出色的低速機動性。比起MiG-29短航程僅能充當防禦角色，Su-30SM的1,500公里作戰半徑，滯空時間3.5小時，都使它能夠成為極好的空防巡邏者。

北約是否會因白羅斯空軍取得Su-30而有所顧忌，那還要看後來的發展。其實從冷戰後期，北約偵察機與側衛家族戰機的空中招呼也從來沒少過，美國有時會抗議俄羅斯Su-27(或Su-30)攔截過程的危險飛行，也曾經出過擦撞事故，雙方飛機都有受損，所幸還沒有飛行機組人員因此死亡。

外界不清楚白羅斯購買Su-30的數量與報價，只知這筆交易是自蘇聯解體以來，白羅斯的第一筆重大戰鬥機採購案，數量可能不會太多，因為白羅斯經濟力量有限，有些看法認為，之後白羅斯會購買較平價的MiG-35戰鬥機。

(中時新聞網)