為了讓民眾宅在家防疫不無聊，CATCHPLAY＋影音平台18日特地整理出15部IMDb影史排名的此生必看電影神作，如黑幫經典電影《教父》系列、影史最受讚譽的超級英雄電影《黑暗騎士》、奧斯卡11項入圍全壘打締造影史紀錄的《魔戒》系列電影、奧斯卡13項入圍的影史最勵志電影《阿甘正傳》、大導演克里斯多福諾蘭與奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐合作的經典作品《全面啟動》以及經典中的經典《星際大戰》系列電影，與電影大師史蒂芬史匹柏蕩氣迴腸之作《辛德勒的名單》等；CATCHPLAY＋影音平台用經典，陪伴用戶宅在家抗疫。

為了因疫情必須停課在家防疫的學童，CATCHPLAY＋影音平台推出的「停課孩是不無聊」片單，包含了宮崎駿最受歡迎經典動畫《龍貓》、《崖上的波妞》、神作動畫《鬼滅之刃》影集版、票房動畫電影《蜘蛛人：新宇宙》、《神偷奶爸》系列、《古魯家族》系列、《寶貝老闆》《女王的柯基》與《柏靈頓熊熊出任務》等多部適合闔家觀賞的好片，讓學童宅在家也可以不無聊。

為了替站在抗疫第一線的醫護人員打氣，希望觀眾在觀賞電影的同時也能替他們加油，特別推出「抗疫英雄忙線中」片單，包含了以2003 SARS疫情為原型發展的電影《全境擴散》、描述醫院內真實生活的台劇《生死接線員》，改編自真實故事的勵志電影《你是我的勇氣》，與敘述即使生病了也要勇敢走下去的《逆轉人生》、《活個痛快》與《陪你玩最大》等療癒電影。

(中時 )