教育部宣布明日起全台各級學校停課，因應政府政策，華南銀行表示，該行「防疫照顧假」可以併入當年度的事假14日、薪資照給，根據統計已經有153人申請。

而一銀也統計，去年2月開始就開放員工申請防疫照顧假，至今已經有400人次。

而華銀表示，全體員工都享有「防疫隔離假」、「疫苗接種假」及「防疫照顧假」，並當年度的考績並不會受到請假的影響。

華銀表示，「疫苗接種假」可併入當年度病假計算，天數於30天內薪資照給；另員工申請「防疫照顧假」，可併入當年度事假計算，天數於14天內薪資同樣照給。

根據華銀統計，經統計，「防疫照顧假」截至目前為止已有153人申請；「疫苗接種假」，也有5人申請。

另外，為慰勞海外分行員工，華南銀行於去年即全面發放慰問金，每位員工平均約新台幣1萬5000元，截至去年底已發予152人，總金額超過230萬元。

同時，海外員工於返台(含調任回台)及返回駐地國，可分別申請1次有薪「防疫隔離-返台」假。若駐外人員因疫情無法回國探親，可申請派駐地點來回機票款折算現金發給，駐外人員眷屬因疫情無法出國探親，亦可申請遞延。

華南銀行也因應疫情變化，滾動式制定各種休假及分流上班制度，並建立員工健康監測機制，加強工作場所環境清潔和消毒。同時加強員工防疫安全教育，引導增加自我防護意識，希望攜手全體員工共同度過疫情難關。

(中時 )