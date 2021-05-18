中國早前提出2060年前達至碳中和目標，渣打銀行全球研究團隊18日公布的最新報告指出，中國在脫碳進程中，需要進行高達人民幣（下同）127兆元至192兆元的投資，相當於平均每年投資3.2兆元至4.8兆元。

香港信報報導，渣打報告指出，假設2021至2025年間中國GDP年均增速5.5％至6％，2026至2030年間約5％，2031至2035年間約4％。據此估算，約到2030年中國碳排放總量將達到108億至116億噸的峰值水平。

其上限預測要求2030年前每年碳排放強度降低3.9％，與「十四五」規劃中提出的要求基本相符。下限預測要求的減排力度更大，2030年前每年碳排放強度需降低4.6％。

報告稱，考慮到以往中國達到並超過5年計畫所設目標的良好記錄，要實現上述目標具有可行性。為實現更低的碳排放峰值，中國政府需嚴格停止新建各類煤炭發電廠的審批，同時擴大清潔能源產能，並提高能源使用效率。而過程中，將涉及經濟結構性轉變，對眾多產業帶來深遠影響，尤其是電力和供暖、製造業、建築業和交通運輸業等，2018年此類行業在碳排放總量中合計占比接近90％。

渣打預計，政府將逐步淘汰煤炭發電廠，提高風力和太陽能發電的競爭力；提高汽車排放標準要求，通過廣泛鋪設充電樁，大力發展和推廣新能源車等。

(工商 )