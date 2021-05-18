香港迪士尼樂園17日公布最新業績，據統計，2020年全年收入14億港元，較上年同期驟減76％，淨虧損攀升到27億港元。香港迪士尼2019年財年淨虧損為1.05億港元。

香港迪士尼指出，主題樂園在2020年整個財政年度中約有60％時間維持關閉，酒店也只能維持有限的服務，重創業績表現。

香港迪士尼樂園於2005年開業，然而自2015年起，已經連續6年虧損，且2020財年的虧損是香港迪士尼開園以來虧損最多的一年。2020年全年，香港迪士尼樂園共經歷了3次閉園及3次重開。

即便樂園重開，香港迪士尼指出，到園遊客並不足以彌補海外訪港旅客人數驟降的影響，且樂園必須因應防疫實施人數上限措施，亦帶來的打擊。

據香港迪士尼披露，2020年財政年度樂園入場人次為170萬，年減73％；人均消費年減18％；酒店入住率僅15％，較上年同期下跌59個百分點。不過，受益於酒店餐飲及商品消費的增長，酒店房均消費年增22％。

(工商 )