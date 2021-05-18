核四廠。(本報資料照)

全台昨天（17日）經歷五天以來第二次的大停電，國民黨台北市議員、革實院長羅智強一句「馬英九真是先知」一語，引發關注。馬前總統辦公室今（18）日晚進一步指出，當年面對缺電質疑，剛當選總統的蔡英文只淡淡地說，民進黨的能源專家都是世界一流的，不會有問題。馬辦不禁想問，這些世界一流的能源專家跑到哪兒去了？蔡政府是「裝睡的人叫不醒」。

馬前總統辦公室指出，7年前（2014）的4月27日，因前民進黨主席林義雄絕食，加上當時社會尚無共識，馬政府決定暫時封存已接近興建完成的核四電廠，等待未來適當時機再啟封運轉。當年8月30日，新上任的經濟部長杜紫軍斬釘截鐵地表示，在核四封存與火力電廠陸續除役的雙重因素下，臺灣到2021年將面臨分區限電。不幸一語成懺，預言成真。

馬前總統辦公室表示，5年前（2016）的3月31日，馬英九與剛當選總統的蔡英文在臺北賓館晤談一小時。當時馬英九直率指出，蔡英文與民進黨的能源政策太理想化，台灣綠能不可能在2025年達到發電量的20%，取代核能。而天然氣占到發電量的50%也風險極大，有國安顧慮。

馬前總統辦公室披露，當時蔡英文聽了只淡淡地說，民進黨的能源專家都是世界一流的，不會有問題。馬英九聽了憂心忡忡，當場對蔡英文表示「我高度憂心！」他認為民進黨2025「非核家園」再生能源的每年成長率有限，又無法24小時發電，難以取代可以全天發電的基載能源如核電或燃煤，臺灣未來可能遭遇缺電困難。

馬前總統辦公室強調，馬英九不是先知，這些都是專家根據科學證據專業判斷。如今最近兩度全臺大停電，蔡總統被迫兩次出面向全國人民道歉。真正的問題是，民進黨世界一流的能源專家跑到哪兒去了呢？蔡政府是「裝睡的人叫不醒」。

(中時新聞網)