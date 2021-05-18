嘉市已建置「停課不停學」網路專區，各校也分別提出各自的線上學習連結網址讓學生連結自主上課。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應教育部宣布全台各級學校明19日起停止到校上課，嘉義市政府教育處完成部署「務實停課，不停學」，除已建置「停課不停學」網路專區，也授權學校以彈性多元方式讓學生學習，甚至和地方有線電視台合作，透過公播頻道播放特色課程。

嘉市教育處處長林立生表示，嘉義市的校園防疫，隨著近日疫情升溫，已全面升級，國中小包含幼兒園，除規定盡量避免前往人潮擁擠的地方，校園內所有師生必須全程配戴口罩，加強消毒及軌跡紀錄的填寫外；對於學校的課程、教學、補課、評量等也早已就緒。

林立生說，嘉市已建置「停課不停學」網路專區，各校也分別提出各自的線上學習連結網址，接下來學校的停課、補課及居家線上學習計畫，將採取遠距教學、線上自主學習、紙本自主學習、混成式教學或事後補課等方式辦理，原則上，補課須於期末前完成，至於課程、教學、補課與評量方式，則授權學校彈性處理，如學生家中無相關設備，學校會提供平板、筆電及行動網卡借用服務。

此外，為提供多元且方便的自主學習選擇，市府也與地方電視台世新有線電視台合作，將嘉義市老師的創新教學於103頻道中播放，當學生將電視機轉到該頻道時，就可以在家裡自主學習。

林立生說，為方便教師與學生線上教學與學習，特別製作簡易圖卡，引導教師與學生，依照線上教學與學習步驟，開啟學生停課不停學的大門，圖卡中並放上各校連結網址，讓學生方便連結啟動「線上學習」，不因疫情而中斷。

(中時 )