連江縣長劉增應今（18日）主持防疫會議，全民須配合在戶外強制全程佩戴口罩。（連江縣政府提供）

雙北市疫情升溫，新北市土城卻出現有男子不聽勸導毆傷超商店員事件，新北市鐵腕取締未佩戴口罩者，連江縣長劉增應今（18日）主持防疫會議，他強調，全民須配合在戶外強制全程佩戴口罩，經勸導不聽者開罰3000至1萬5000元罰鍰。

(中時 )