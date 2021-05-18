鐵腕執法 馬祖戶外未戴口罩最重罰1.5萬元 20:502021/05/18 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連江縣長劉增應今（18日）主持防疫會議，全民須配合在戶外強制全程佩戴口罩。（連江縣政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連江縣長劉增應今（18日）主持防疫會議，全民須配合在戶外強制全程佩戴口罩。（連江縣政府提供） 雙北市疫情升溫，新北市土城卻出現有男子不聽勸導毆傷超商店員事件，新北市鐵腕取締未佩戴口罩者，連江縣長劉增應今（18日）主持防疫會議，他強調，全民須配合在戶外強制全程佩戴口罩，經勸導不聽者開罰3000至1萬5000元罰鍰。 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 萬華男搭公車不戴口罩 還加碼辱警「白癡」判拘50日 (中時 ) #鐵腕 #戶外 #新北市 #口罩 #馬祖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 急買菜防疫卻忘戴口罩 張麗善到斗南菜市場發口罩 10:452021/05/18 寶島 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 竹市國中小降溫 班班有冷氣 04:102021/05/18 地方新聞 買飯見阿伯沒戴口罩 洋蔥妹出神招 1.5萬人淚喊：正能量 08:342021/05/18 生活 雙北疫情三級警戒 新北小黃運將駕駛人講習暫停 10:132021/05/18 社會 屏東避免群聚 原鄉族人籲暫勿上山 04:102021/05/18 地方新聞 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 桃園增12例確診 8人足跡曾到萬華 這4班區間車乘客留意 - 生活 新北本土確診再破百例 這一區染疫人數最多！超越板橋 - 生活 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 - 生活 梅雨解渴有望 吳德榮：這2天滯留鋒南下觸及台灣 - 生活 高雄某科技大學教師驚傳確診 群組公告該班即日不可進入校園 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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