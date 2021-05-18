日本資深男星田村正和曾演出電視劇《 古畑任三郎》系列大紅，驚傳上月3日下午4時20分因心臟衰竭病逝東京港區醫院，享壽77歲，死訊隔一個多月才公開，震驚日本演藝圈。

田村正和出身演藝世家，與哥哥田村高廣、弟弟田村亮合稱「田村三兄弟」，他在80年代是當紅偶像，實力派演技也受到肯定，1994年主演推理劇《古畑任三郎》堪稱經典，《眠狂四郎》、《協奏曲》、《美人》、《頑固老爹》等作品也受到台灣觀眾喜愛。

田村正和驚傳上月病逝，享壽77歲。（圖／翻攝自日網）

不過，田村正和近年傳出身體亮紅燈，2016年曾因健康惡化停工1年，被電視台員工爆料用餐時手會不停發抖，甚至無法自己切肉，需要老婆幫忙，並傳出他接受心臟手術，可他受訪否認此事。

而田村正和於2018年親口證實退出演藝圈，日媒《女性自身》曾在2019年直擊他暴瘦在街頭散步，身高174公分的他瘦到只剩52公斤，與過去形象有很大落差，當時更傳出他已經為自己的身後事做準備，花費420萬在橫濱的郊區買下自己的墓地，受訪時更嘆氣說：「我只想平靜的死去。」認為這是每個人的必經之路。

(中時新聞網)