國內新冠肺炎疫情蔓延，新北市衛生局今（18日）公布，新增確診人數為106人，中和單日暴增33人，新北市議員張維倩表示，接獲第一線醫護陳情，由於需協助快篩，將大幅降低對急重症病患的支援，將建議市府加派專責人員進行快篩檢驗並增設快篩站，降低民眾不安情緒。

新北市衛生局統計，今（18日）新增確診人數為106人，自4月26日至5月18日全市總確診人數已達465人；板橋今（18日）新增26人、中和今（18日）新增33人，板橋累計120人、中和累計74人。

張維倩表示，接獲基層醫護陳情，目前市府只增設1處臨時篩檢站，而被匡列的人卻無法儘速的進行篩檢卻又只能等候通知，基層醫護還需要派2位主治醫師與2位住院醫師來協助篩檢，大幅降低了醫師對急重症病患的支援。

張維倩呼籲，市府應加派專責人員進行快篩檢驗，並且儘速增加快篩站，才有辦法讓醫師可以儘速去協助急重症病患來治療。

再者，目前有許多無症狀或是輕症的患者，因為沒有隔離所可以協助安置，因此在不方便返家的情況下，持續住院造成醫療資源瞬間滿載，醫護陳情是否可以建議市府，針對無症狀及輕症患者增設臨時隔離所或方艙醫院，讓檢驗陽性的無症狀患者及有輕症的病人進行隔離及觀察。醫院的醫療資源立即來處理急重症患者。

張維倩指出，目前第一線人員皆使用拋棄式的防護衣、髮帽等等，衛生局應該儘速盤點新北市境內醫院的醫療物資，以避免醫療物資不足造成第一線醫護人員沒有物資可以使用。

「分級醫療在這個時間是非常重要的！」張維倩說，醫護人員的建議已立即轉知衛生局，希望新北市的災變中心可以參考基層醫護的經驗及心聲，全民一起加油團結抗疫。

(中時 )