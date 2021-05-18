12年前還是15歲少女的女大學生，與父親到三伯家過春節，深夜與堂哥同睡通舖，卻遭摀住嘴巴，堂哥強行親吻胸部、強脫褲子指侵，她隱忍了9年，直到念大學，經同儕鼓勵站出來，她才想到被侵犯後活在陰影下，但深覺自己沒錯，痛苦不應由她自己承擔，遂自行到婦幼隊報案，將不堪回首的一切攤在陽光下，士林地院依強制性交罪判處堂哥有期徒刑4年，可上訴。

少女指出，堂哥睡在旁邊對她亂摸，夜裡強脫她褲子，用手指侵入下體，當時她哭得很傷心，堂哥用手摀住她的嘴巴，不斷侵犯，這個過程覺得很可怕，但考量三伯是警察，沒有人會支持她說的話因而沒有報案。

堂哥則否認有強制性交行為，並稱有摸胸、親吻，曾主動聊到男女性事，堂妹暗示有好感，願意進一步交往，才會有試探行為，且堂妹穿著的衣褲不好脫，若非配合，不可能輕易脫去外褲、內褲以手指性侵，堂妹說法誇大不實。

案發後1年，少女為了讓自己輕鬆一點，曾與同學、輔導老師說遭堂哥侵犯，但擔心爸爸會責怪他，並沒有報案，但經過9年，少女唸了大學，經過朋友鼓勵，要透過公權力讓自己放下，她心想「如果我自己死了，可能後悔沒有人幫我聲張，決定對堂哥提吿」。

判決指出，當時輔導老師證稱，少女說，過年大人在客廳打麻將，堂哥在房間觸摸她的私處，她覺得家人不會站在她這一邊，而且，少女的父親有自己的考量，後來決定不提告，訴說時，少女情緒激動，難過哭泣，是一般性侵害被害人常有的反應。

判決指出，涉案堂哥的胞妹得知少女提告性侵後，傳訊責怪她為何當下沒有跟爸媽講，少女回以「我活該被你哥強暴是不是」、「今天做錯的是妳哥」、「我一個好好的女孩子從小就被這樣對待，誰還我清白？」法官考量，一般人睡覺會選擇穿著寬鬆的衣服，但少女穿著牛仔短褲睡覺，代表有所防採信堂妹說法。

少女當庭表示，這件事一直在她心裡發酵，堂哥不想付出代價，只想要這件事船過水無痕，但不想只有自己痛苦，希望堂哥受到應有的處罰，請法院從重量刑。

(中時 )