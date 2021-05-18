今天(18日)中部以北山區、大台北及宜蘭地區午後雷陣雨狂炸，讓不少民眾驚呼終於下雨了！中央氣象局表示，明天(19日)北部、東北部地區及各地山區午後仍要留意局部雷陣雨，且有局部較大雨勢發生的機率，建議出門還是要攜帶雨具。

氣象局指出，隨著鋒面逐漸遠離，19日天氣較穩定些，溫度方面，西半部高溫約33至35度，東半部約31、32度，其中在彰化以南近山區或河谷及花蓮縱谷仍有局部36度以上高溫，尤其南投及南部地區有局部38度以上極端高溫的機率，戶外活動請多補充水分，注意防曬。

周四(20日)水氣偏少，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，只有花東地區有零星陣雨，午後宜蘭及西半部山區有局部短暫雷陣雨。周五至下周二(21日至25日)，鋒面在東海及台灣北部海面徘徊，午後雷陣雨轉趨明顯，北部、東北部地區及其他山區有局部雷陣雨，東部及東南部則不定時有局部短暫陣雨。

26日至28日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

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(中時新聞網)