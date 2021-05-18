藥華藥（6446）18日表示，旗下新一代長效型干擾素P1101，與印度已獲緊急核准用於治療新冠肺炎輕中症病患的長效干擾素的Virafin（Pegylated interferon alfa-2b）相同，將可協助國內患者，公司已準備好與各大醫療院所合作，透過恩慈療法，為台灣盡一份心力。

P1101已獲台灣和歐盟核准用於治療真性紅血球增多症(PV)，且在台灣有多年恩慈療法經驗，安全性無虞。

藥華藥表示，印度新冠疫情失控，每天有數十萬名新確診、數千名死亡，近期印度Zydus Cadila公司生產的生物相似藥Pegylated interferon alfa-2b已被印度緊急核准用於治療新冠肺炎輕中症病患。

藥華藥醫學長秦小強表示，P1101之安全性已獲長期臨床試驗證實，且根據目前Pegylated interferon alfa-2b在印度的臨床試驗資訊顯示，其對新冠肺炎病患可能有極大幫助。

P1101為新一代長效型干擾素，與P1101同為長效干擾素的Virafin（Pegylated interferon alfa-2b）在印度已獲緊急核准用於治療新冠肺炎輕中症病患；再者，根據台灣衛署醫字第0990262180號函「藥品仿單核准適應症外的使用（Off Label Use）原則」，藥華藥表示，已準備好與台灣各大醫療院所合作，期望P1101能即時協助治療台灣新冠肺炎患者。

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