知名命理師詹惟中2019年驚傳與結婚15年的妻子早已離婚，對此他坦言離婚是對方主動提的，但兩人仍是朋友關係，更稱會照顧對方一輩子，未來絕不再婚，真情真意令人感動。然而他近日就在談話性節目坦言雖然岳父岳母人很好，但住在娘家房子壓力真的很大，導致前妻一直都不孕，直到後來與前妻前往夏威夷度假，才如願懷上女兒。

詹惟中近日在《新聞挖挖哇》稱自己當初新婚住的是岳父房子，岳父住7樓，他與前妻則住在5樓，電梯、管理員、收垃圾什麼都有，自己在國外工作時也很放心，因為前妻有爸媽照顧，他也很感謝岳父岳母對他們的照顧與付出。

但他也提到岳父岳母人很好，但是住在娘家房子有一個很可怕的壓力，「太太因為岳父很關心她，有事沒事他們有鑰匙會來關心一下，因為這樣子夫妻的愛愛壓力很大，一直都不孕。」直到後來與前妻前往夏威夷度假，才如願懷上女兒。

詹惟中還提到，那時候自己不夠努力，開兩家旅行社倒兩次，夫妻難免會有口角，「我前妻非常善良，有時候我就是事業失敗，比較頹喪一點，講話口氣也不好，她突然講一句話：『你不喜歡住你走啊！』」詹惟中說前妻這句話真的讓他很受傷，也告訴自己一定要有自己房子，讓老婆小孩有安身立命的地方，因此他開始拚命工作買房子，更感謝形容前妻是他的苦難菩薩。

(中時新聞網)