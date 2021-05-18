對於台灣爆發新冠肺炎疫情，香港呼吸系統專科醫生梁子超接受香港01訪問時稱，封城不能解決問題，實際上要依賴民眾防疫程度，一直封城「病毒未死，人都會餓死」。他認為，若各公司都實施在家工作；政府鼓勵所有市民盡可能留在家中、減少不必要社交接觸、外出時做好個人防護等，就能夠控制本次疫情，相信會比封城更加有效。

梁子超指出，根據台灣方面公布的資料，當地疑在4月初已有首例確診，至今已在社區存在一段時間，並牽涉到英國變種病毒。同時，當地的個案發現基本是依靠社區檢測，因此病毒仍在潛伏期之中，疫情短期內仍然有上升的趨勢。

對於台灣能否控制疫情，以及何時能控制疫情，梁子超認為，要視乎當地社交距離措施的實施有多嚴格。他解釋，由於病毒傳播性較高，且已深入社區，目前只依靠個案追蹤，根本難以切斷傳播鏈，因此要迅速減少同住家庭以外不必要的社交接觸，令病毒傳播迅速減弱。

至於台灣上月放寬機組人員檢疫措施，縮短為居家檢疫3天，疑因此造成防疫缺口，出現華航機師染疫群組，梁子超直言「這個其實一個大問題」。他指出，大家對機場的安全、機組人員檢疫問題一直掉以輕心，而檢測實際上是不足以控制疫情，避免病毒人傳人只能依賴隔離，他指出，台灣將機組人員隔離時間縮短，容許有關人士走入社區，因而種下禍根，並認為香港亦要引以為鑑，吸取他人教訓。

(中時 )