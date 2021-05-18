25歲周興哲出道後，迅速竄紅，他在2017年底推出〈如果雨之後〉，該曲日前在YouTube上突破1億次點閱率，他目前擁〈如果雨之後〉、〈以後別做朋友〉、〈你，好不好〉共3首破億夯曲，人氣頗旺，更是追平周杰倫、鄧紫棋的最高紀錄，3人在歌壇是同列各持有3首破億金曲的華語歌手。

周興哲得知第3首破億歌曲喜訊，開心說：「感恩、興奮及感謝。」謝謝粉絲一路以來支持。他另1首熱門歌曲〈怎麼了〉，在YouTube已累積9620萬次點閱率，逼近破億，將成為生涯第4首破億歌曲，想給粉絲福利？他笑說：「情況許可的話希望辦個淨灘活動，大家一起去海邊撿垃圾。」盼屆時能與粉絲一起互動，兼關懷社會公益、環保。

他先前正趕拍首部電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，但本土疫情升溫，電影拍攝進度暫緩，他目前在居家工作，昨開直播熱情與歌迷互動，更在直播中用鋼琴、電腦直接創作新歌，他不但公開歌曲製作過程，還一邊講解一邊製作調整歌曲，讓粉絲一窺日常生活。談到近況，他表示遵守WFH規定窩在家，「叫外賣、做菜、打電動、寫歌和追劇。」

周興哲近期與《中國好聲音2020》冠軍單依純合唱新歌〈愛我的時候〉，單依純在歌唱比賽中，大秀精湛歌唱技巧，還成為節目史上最年輕的年度總冠軍，2人這次合作對唱，成績亮眼，周興哲直誇：「很看好她，唱歌非常有磁性。」

(中時 )