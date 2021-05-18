本土疫情急速升溫，雙北宣布第3級警戒，全民謹慎注意防疫安全，大型演唱會、活動都已延期、取消。萬芳原訂在6月12日於舉辦「萬芳____，你今天有沒有來」演唱會，豈料再度因為疫情影響，主辦單位18日緊急宣布2度延期。林俊傑（JJ）將在6月6日舉辦「聖所FINALE」線上演唱會，昨下午也宣告延期。

萬芳感嘆：「面對整個疫情的變化，導致演唱會一延再延，這實在是始料未及的事。」她很感謝主辦團隊的面對與共同承擔，「謝謝所有歌迷觀眾的支持與體諒。在安心之中穩定自己的力量，並且送出祝福。祝福大家心安平安。」

萬芳這場演唱會起初在去年6月13日舉辦，但受到疫情影響2度腰斬，主辦單位回應這幾天大家都擔心受怕了，「現階段需要我們每一個人共同努力，讓家園穩定下來。」至於退票或其他的相關細節，團隊會趕快確認公佈。

JJ在6月6日的線上演唱會宣布將延期上線，他說：「健康、安全第一！希望大家體諒，讓我們一起度過這個艱難時期，謝謝你的理解。」線上演唱會之後的正式演出日期，將擇日再公布。

(中時 )