新加坡將調整COVID-19疫苗接種策略，延長2劑疫苗接種間隔時間，在疫苗供應有限下，讓更多人至少先打一劑，增加保護力；另外，當局也批准疫苗可用於12至15歲青少年。

變種病毒來勢洶洶，近期亞洲許多國家疫情升溫，星國衛生部今天通報，境內新增38人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），包括27起社區案例、11起境外移入，其中11起本土案例感染源不明；全國累計6萬1651人確診，病故人數維持31人。

新加坡跨部會抗疫工作小組今天舉行線上記者會說明調整疫苗接種策略，工作小組聯合領導人貿工部長顏金勇、財政部長黃循財、衛生部長王乙康，以及衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）出席。

為讓更多人盡快有機會至少接種一劑疫苗，王乙康表示，新加坡將拉長兩劑疫苗接種間隔時間至6到8週；英國、德國都已採取類似做法。他說，年齡介於40至44 歲者明天起可開始註冊接種疫苗。

新加坡目前批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗，以及美國莫德納（Moderna）等兩款疫苗。星國去年底啟動疫苗接種計畫，優先為醫護及前線人員、年長者接種；這2款疫苗都須接種兩劑，間隔時間為3至4週。

衛生部表示，截至17日為止，新加坡有近200萬人已至少接種一劑疫苗，其中超過140萬人已接種兩劑。60歲及以上的年長者之中，約71%已接種或已預約時間接種，45歲至59歲族群比例為近66%。

王乙康指出，拉長兩劑疫苗接種間隔時間後，預估7月底左右，新加坡將有430萬人至少已接種一劑疫苗，比起目前間隔3至4週的作法，將可多為40萬人接種一劑疫苗。到了8月，估計約有470萬人至少接種一劑。

另一方面，新加坡衛生科學局及疫苗專家團經檢視相關資料後，認為Pfizer-BioNTech疫苗對12歲至15歲青少年可提供與成人相同的安全性及有效性，因此批准這款疫苗可擴大用於這個年齡層的青少年。

為持續擴大接種對象，王乙康表示，衛生部將與相關單位合作，派遣由醫生及護理師組成的醫療團隊到有意願接種但行動不便、無法出門的民眾家中，為他們接種疫苗。

此外，新加坡採購中國北京科興（Sinovac）的COVID-19疫苗，首批疫苗已於2月底運抵新加坡，但衛生科學局至今仍在評估這款疫苗。麥錫威說，目前還在等製造商提供相關資料才能完成審查，生產廠商表示，科興疫苗有效期限最長可達2年。

(中央社)